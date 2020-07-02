Санкт-Петербург, 2 июля, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Высокая явка на голосование по поправкам к Конституции может означать более высокую активность петербуржцев и на местных выборах в будущем. Такого мнения придерживается политолог Юрий Светов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Бюллетень на избирательном участке во время голосования по поправкам к Конституции РФ

Заметим, явка в Петербурге составила почти 75%, хотя на последних — губернаторских — выборах 2019 года она составляла лишь 30%.

Особенно такая активность заметна в условиях пандемии коронавируса, полагает Светов.

«Не испугались, пришли. Мы можем наблюдать, как в Польше проходили выборы — там явка во втором туре была ниже, чем в первом, то есть их остановило. А у нас поверили тому, что способны организовать выборы так, что никто не пострадает», — заметил политолог.

На взгляд Светова, высокая явка петербуржцев на участки означает и грядущую активность на местных выборах, включая муниципальные.

«Это не будет делом небольших групп людей. Ну и на будущий год у нас выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, тоже надеюсь, что там каждый захочет повлиять на выбор тех, кто будет нас в следующие годы представлять в парламенте», — заявил Светов.

Он сожалеет, что в Петербурге не применили технологию электронного голосования. Это привлекло бы к процессу больше молодежи.

Напомним, выборы в петербургский парламент должны пройти осенью 2021 года.