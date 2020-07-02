Москва, 2 июля, 2020, 13:23 — ИА Регнум. Работа над поправками в законодательство в связи с изменением Конституции начнется в июле. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Поправки к Конституции РФ

Часть норм прямого действия, они вступят в силу после подписания президентом указа. Остальные потребуют внесения изменений в законы и нормативные акты, и Федеральному собранию предстоит большая работа, отметила она в эфире телеканала «Россия 24».

В связи с одобрением поправок в Конституцию законодателям предстоит принять около 90 законов, привела данные Матвиенко.