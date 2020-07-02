Москва, 2 июля, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Всероссийское голосование по поправкам к Конституции стало референдумом о поддержке президента РФ Владимира Путина, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 1».

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Такая поддержка, которую он получил в ходе общероссийского голосования, считаю, что это поддержка именно президента Путина, президента, который в это непростое время практически в каждодневном режиме держит руку на пульсе, принимая меры поддержки наших граждан и экономики, президента, который много сделал для страны. Это, по сути, референдум о доверии. Поэтому после Путина, да сегодня есть норма Конституции, будет Путин. Но это будет его решение», — заявил Володин.

«В 2024 году президент сам решит участвовать ему выборах или нет. Но совершенно очевидно, что отношение к нашей стране других государств будет более уважительным, потому что они будут понимать, что у Путина есть возможность сохранить за собой свой пост, его поддерживают наши граждане», — подчеркнул спикер Госдумы.