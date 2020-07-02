Санкт-Петербург, 2 июля, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что горожане пошли на избирательные участки голосовать по поправкам к Конституции благодаря своей «сознательности».

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Напомним, по результатам обработки 100% бюллетеней в Северной столице 77,66% проголосовавших выступили за поправки.

«Жители города подтвердили репутацию сознательных и ответственных людей», — убежден Беглов.

Он признал, что пожилых людей среди голосующих было очень много: «Это зрелые и ответственные люди, они многое видели, они ценят усилия по укреплению государства и понимают, как важны территориальная целостность и суверенитет страны».

Молодежь тоже приняла участие в плебисците, считает Беглов, так как «заинтересована в развитии гражданского общества».

«Можно сказать, что Петербург проголосовал за стабильность и уверенность в будущем», — заявил Беглов в эфире телеканала «78» к моменту, когда первые результаты обработки бюллетеней еще не были объявлены.

Беглов считает, что в Петербурге — особое отношение к истории, что выразилось в голосовании по поправкам. «Многие сегодня предпочли бы забыть, что в блокаде Ленинграда участвовали войска из разных европейских государств», — подчеркнул Беглов, теперь же, как он полагает, правда о блокадном подвиге будет «защищена Конституцией».

Губернатор Петербурга добавил, что все сигналы о нарушениях в ходе голосования были незамедлительно отработаны и каждому из них будет дана правовая оценка.