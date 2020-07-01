Кудрово, Ленинградская область, 1 июля, 2020, 23:22 — ИА Регнум. Очередь из избирателей, которые не успели попасть на участок №967 в городе Кудрово Ленинградской области и отдать свой голос, могла быть заранее спланирована. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский. Он убежден, что все, кто хотел, могли прийти и проголосовать в течение целых семи дней.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки в Кудрово

Жители новостроек Кудрово (на границе с Петербургом) стали делиться фотографиями длинных очередей на участок в социальных сетях до окончания голосования. В 20:00 двери закрылись, многие остались на улице, проголосовать не смогли. Теперь они собираются жаловаться.

«Нас просто не пустили! Мы простояли час в очереди просто так… Я позвонила в службу поддержки, и мне сказали подать электронную жалобу в ЦИК России», — заявила местная жительница Наташа Г. в паблике «Жизнь в Кудрово».

По сведениям Михаила Лебединского, очередь возникла «буквально за полтора часа» до окончания работы участка — то есть около 18:30. Он подчеркивает, что проголосовать смогли все, кто находился в 20:00 в помещении для голосования, что предусмотрено законом. А для желающих отдать свой голос «был придуман механизм, который показал плюс и позволяет голосовать в течение семи дней». Глава Леноблизбиркома имеет в виду, что досрочное голосование по поправкам началось еще 25 июня.

«С моей точки зрения, это, кажется, достаточно серьезная скоординированная акция, потому что за 1,5 часа (до закрытия участка) большое количество людей обычно не ходит, они все приходят заранее», — считает председатель Леноблизбиркома.

В соцсетях кудровцы сообщают, что на соседних участках было пусто в течение дня. «А тут весь день такая очередь была», — утверждает Татьяна В.

Михаил Лебединский напомнил, что ради соблюдения всех требований Роспотребнадзора из-за эпидемии коронавируса в час на участок могут зайти от 12 до 14 человек.

«Не является ли это специальной акцией? — задался вопросом Лебединский, не уточнив, кем она могла быть организована. — Очень много росписей о том, что это скоординированная акция — но это меня не интересует. Юридически избиратель должен был проголосовать до 20:00. У меня есть видеозапись ровно в 20 часов вечера, когда все, кто находились на участке, смогли проголосовать. Кто не смог либо создал проблему и не захотел проголосовать — это проблема данного гражданина. Всё было создано, чтобы максимально дать возможность, семь дней по 12 часов работали ‑ и такое большое количество людей за 1,5 часа до окончания голосования, наверное, изначально шли, понимая, что не смогут проголосовать».