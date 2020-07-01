Москва, 1 июля, 2020, 14:46 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») предложил ограничить нарушителей Правил дорожного движения (ПДД), а также должников в получении государственных услуг и запретить пользоваться каршерингом.

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«Вот эту группу — систематические нарушители ПДД, злостные должники, в том числе алиментщики, а также подвергнувшиеся уголовной ответственности, но не выплачивающие компенсации пострадавшим — я бы не только отлучил от каршеринга, но и ограничил бы в получении некоторых госуслуг», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, начальник ГАИ России Михаил Черников предложил ограничить нарушителям ПДД пользование каршерингом.