Тверь, 1 июля, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Глава региона проголосовал на избирательном участке № 1015 в Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области принял участие в Общероссийском голосовании

«Сегодня исторический момент. Призываю всех жителей Верхневолжья, которые еще не проголосовали, принять активное участие в этом событии. Поправки в Конституцию закрепляют все позитивные изменения, произошедшие в стране практически за последние два десятилетия. Это наша территориальная целостность, сохранение традиций, социальные обязательства государства. Очень важна система ценностей, которые закрепляются Конституцией — семья, дети, старшее поколение. Вчера на открытии Ржевского мемориала ветераны отметили, что обязательно придут голосовать, потому что защищали эту страну ради светлого будущего, и на Общероссийское голосование пойдут ради внуков и правнуков», — сказал Игорь Руденя журналистам.

На Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации впервые право голоса реализуют молодые люди, которым недавно исполнилось 18 лет — всем им после участия в голосовании вручается благодарственное письмо от имени губернатора Тверской области, а также транспортная карта, действующая в Твери и Калининском районе. Карта выпущена в регионе ограниченным тиражом с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату. Игорь Руденя отметил символичность этого подарка — открытие Ржевского мемориала состоялось накануне, 30 июня.

Голосование в Тверской области проводится на 1155 участках для голосования на территории 11 городских, 9 муниципальных округов и 22 районов Тверской области и на 27 участках в местах временного пребывания граждан. На всех участках обеспечены меры санитарной безопасности: выдаются защитные маски, перчатки, одноразовые ручки, проводится дезинфекция помещений. Ход голосования в Тверской области контролируют свыше 6000 наблюдателей от Общественной палаты Тверской области. Также подготовлено более 1400 волонтеров, которые помогают маломобильным гражданам, в том числе в удаленных населенных пунктах.