Санкт-Петербург, 1 июля, 2020, 11:52 — ИА Регнум. Правоохранители проверяют информацию о возможном вбросе бюллетеней в переносной ящик для голосования в Петербурге. Об этом сообщил 1 июля председатель Горизбиркома Виктор Миненко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Виктор Миненко

К 30 июня в комиссию поступило порядка 350 обращений и жалоб на ход голосования.

«Обращения рассматриваются в установленный срок, заявителям направляются ответы. Предварительный анализ показывает, что 172 обращения — почти половина — не содержат инфорамции о наруениях или упущениях. В 77 случаях нарушения не подтверждаются. По 72 ведется проверка», — сказал Миненко.

Председатель СПбИК обещал, что все будет детально разобрано. но «информации о подтверждении серьезных нарушений пока нет».

«Ряд получивших резонанс случаев в части публикации видео о якобы вбросах в переносные ящики — я говорю о 505-м участке ‑ и травмировании журналиста «Медиазоны» Френкеля — это участок 2191 — изучаются правоохранительными органами. Будут выяснены все обстоятельства произошедшего и дана безусловно правовая оценка», — сказал Миненко.

В 30 жалобах говорилось о неточности списков избирателей: граждане не могли найти себя в списках или сталкивались с другими трудностями. Но Миненко полагает, что этого следовало ожидать, ведь в Петербурге более 3,8 млн избирателей, поэтому ошибки возможны.