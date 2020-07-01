Тверь, 1 июля, 2020, 11:17 — ИА Регнум. 153 человек с ранее подтверждённым заражением коронавирусом выписаны с выздоровлением за минувшие сутки в Тверской области, сообщили ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Сводка по ситуации с коронавирусом в Тверской области на 1 июля

Новых случаев заражения подтверждено за сутки 46. Таким образом, выздоровели за минувшие сутки в три раза больше, чем заразились.

Всего в регионе после коронавируса вылечились уже 2617 человек. Всего в регионе подтверждено 3668 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 979 человек продолжают лечение — все они изолированы и находятся под наблюдением медиков.

Добавим, что в регионе проведено 116 155 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 1499 за минувшие сутки.