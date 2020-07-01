Москва, 1 июля, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции России. Глава государства голосовал сегодня, 1 июля, на привычном для него избирательном участке в здании Российской академии наук.

Kremlin.ru Владимир Путин на избирательном участке

Стоит отметить, что Путин практически на всех выборах голосует именно на этом избирательном участке. И на этот раз глава государства голосовал здесь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все необходимые меры безопасности на участке были приняты. Известно, что помещение, в котором расположен избирательной участок, прокварцевали.