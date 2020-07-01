Сосновый Бор, Ленинградская область, 1 июля, 2020, 11:11 — ИА Регнум. В Ломоносовском районе Ленинградской области во время земляных работ на территории Храма Святых Царственных Страстотерпцев найдены останки связанного по рукам и ногам человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Пресс-служба СК ЛО. Костные останки обнаружены на территории храма в Ленобласти.

Костные останки неустановленного человека, со связанными веревкой верхними и нижними конечностями, обнаружили на территории храма во время рытья канавы. На место незамедлительно выехали специалисты следственно-оперативной группы.

Сосновоборским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Ленинградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

"Проведено совещание с сотрудниками ОМВД России по Ломоносовскому району. Составлен план следственно-оперативных мероприятий. Назначены медицинские судебные экспертизы», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.