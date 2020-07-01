За сутки в России скончались 2165 пациентов с COVID-19
Москва, 1 июля, 2020, 10:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России зафиксировано 216 летальных исходов пациентов с коронавирусом. Об этом 1 июля сообщается в официальном телеграм-канале по профилактике коронавируса.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
В то же время за сутки в стране полностью выздоровел от COVID-19 10 281 человек, у которого был подтверждён коронавирус.
С начала распространения инфекции в России зафиксировано 9536 летальных исходов, выздоровел 422 931 человек.