Москва, 1 июля, 2020, 10:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России зафиксировано 216 летальных исходов пациентов с коронавирусом. Об этом 1 июля сообщается в официальном телеграм-канале по профилактике коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В то же время за сутки в стране полностью выздоровел от COVID-19 10 281 человек, у которого был подтверждён коронавирус.

С начала распространения инфекции в России зафиксировано 9536 летальных исходов, выздоровел 422 931 человек.