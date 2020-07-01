Бердск, Новосибирская область, 1 июля, 2020, 09:06 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив проверили организацию голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на участках в Бердске. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил организацию голосования по внесению поправок в Конституцию РФ

«Некоторые новосибирцы считают, что это обычные выборы, обычное голосование. Подобные проходят каждый год. На самом деле это не так, — подчеркнул Андрей Травников. — Федеральным законом не предусмотрено голосование по поправкам в Конституцию. Но в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин принял твёрдое решение — без поддержки населения никаких изменений в Конституцию вносить не будем — проводится такое уникальное для истории России событие — голосование по внесению поправок в Конституцию».

Андрея Шимкива «особенно радует, что на участки идет молодёжь — те люди, которым дальше по этой Конституции жить».

«Надеюсь, что и бердчане, и в целом Новосибирская область поддержат поправки», — отметил Шимкив.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области, директор МАОУ «Лицей №6» Зоя Родина сообщила главе региона, что процесс голосования организован с учётом строго соблюдения всех санитарных норм.

«Наверное, самое главное в этой неожиданно сложившейся ситуации с коронавирусом — поддержка одного из направлений, которое сегодня активно развивается, — волонтёрства, — прокомментировала Родина. — Следующие важные поправки направлены на поддержку семей с детьми, на их благополучие. Я уверена, что ещё больше поднимет статус и мощь нашего государства внимание к историческому наследию. Можно очень много говорить об этих поправках. Думаю, они жизненно важны и сегодняшний день станет исторической вехой в истории нашего государства».

Напомним, что губернатор Андрей Травников проголосовал в первый день голосования — 25 июня.