Москва, 1 июля, 2020, 03:58 — ИА Регнум. Российский космонавт, уроженец Приангарья Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с околоземной орбиты онлайн. Как сообщает сообщает пресс-служба Роскосмоса, находясь на борту МКС, он принял участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ.

Пресс-служба Роскосмоса Российский космонавт, уроженец Приангарья Анатолий Иванишин

Космонавт родился в Иркутске 15 января 1969 года, имеет постоянную регистрацию в Москве, поэтому смог проголосовать дистанционно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал послание Федеральному собранию, но голосование по ним пришлось отложить из-за мировой эпидемии коронавируса.

По состоянию на 30 июня 2020 года на территории Иркутской области в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации приняли участие 416 822 человек.