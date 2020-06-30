Санкт-Петербург, 30 июня, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга назвал число свободных коек в перепрофилированных под прием пациентов с подозрением на коронавирус или с подтвержденной коронавирусной инфекцией — таких коек 2460, сообщили ИА REGNUM в ведомстве во вторник, 30 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Больница им. Боткина в Петербурге

В настоящий момент с COVID-19 или подозрением на него во временном госпитале в «Ленэкспо» находятся всего153 человека; в пансионате «Заря», который сейчас работает как отделение Городской больницы № 40, — 320 человек. Напомним, что только первая очередь госпиталя в «Ленэкспо» составляла почти 1000 коек, затем к ним добавили еще порядка 500 коек. Еще несколько сотен коек было подготовлено в пансионате «Заря».

В Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина на сегодня свободны173 койки. Есть свободные койки в Покровской больнице — 130, а также в Первом медицинском университете им. И. П. Павлова и в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России.

В детских медицинских стационарах города, переоборудованных под лечение коронавирусной инфекции, — более70 процентов свободных коек.

«Всего в больницах города свободно 2460 коек. С начала пандемии было развернуто более 11 тысяч коек для больных COVID-19 и внебольничной пневмонией», — отметили в комитете по здравоохранению.

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Напомним, ранее сообщалось, что в городе на Неве перепрофилировано под прием пациентов, больных COVID-19 и внебольничной пневмонией, 24 городских и федеральных медицинских учреждения.

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На 30 июня в Петербурге зафиксировано 253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии — 24 207 случаев заражения. От COVID-19 скончались 1136 человек. Выздоровели 17 310 человек, в том числе 254 за сутки.