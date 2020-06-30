Новосибирск, 30 июня, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Новосибирцы активно голосуют по внесению поправок в Конституцию РФ. Уже проголосовали 465 066 человек — это 21,6% от количества избирателей Новосибирской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.

Правительство Новосибирской области Новосибирцы голосуют по внесению поправок в Конституцию РФ

Уточняется, что в помещениях УИК проголосовали 302 783 избирателя (65,1% от общего количества проголосовавших). Количество проголосовавших «на дому» — 98 847 новосибирцев (21,3%). При этом, жители сельских районов голосуют активнее, чем в областном центре.

По словам председателя областной избирательной комиссии Ольги Благо, процедура голосования до дня голосования организована с 25 по 30 июня для исключения одномоментного нахождения 1 июля на участках большого количества граждан и риска распространения коронавируса.

По словам Благо, избирательная комиссия отрабатывает все поступающие обращения о ходе голосования. На горячую линию информационно-справочного центра поступило более 800 обращений.

Голосование в Новосибирской области проходит на 2013 избирательных участках, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, которые разработаны Центральной избирательной комиссией РФ совместно с Роспотребнадзором.

Так, уже проголосовал Герой России, заслуженный летчик-испытатель Валерий Поташов. Он отметил, чтокорректировки в Конституцию необходимы для дальнейшего прогрессивного развития нашего общества. Среди значимых поправок, по мнению Поташова, те, которые касаются суверенитета государства, запрета чиновников на двойное гражданство, социальной направленности и другие.

Глава Маслянинского района Павел Прилепа отметил, что за изменения в Конституции РФ досрочно проголосовала вся его семья.

«С теми, кто ещё не сделал свой выбор, я постоянно провожу беседы и разъясняю, почему пришло время изменить Основной закон страны, — подчеркнул Прилепа. — Посудите сами, последний раз поправки в Конституцию вносились в 1993 году, в очень тяжёлые, переломные для государства времена. Понятно, что с тех пор многое в России изменилось, значит, и в Конституции необходимы поправки. Они существенны и весомы, они закрепят соцгарантии. Но главная, на мой взгляд, поправка — это защита территориальной целостности России. Те изменения, которые будут внесены в основной Закон страны, необходимы для благополучия россиян».