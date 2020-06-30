Тверь, 30 июня, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Ржевский мемориал Советскому солдату открыт в Тверской области 30 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В открытии приняли участие президент России Владимир Путин, президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко, губернатор Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, ветераны Великой Отечественной войны.

Пресс-служба правительства Тверской области Ржевский мемориал

«Сегодня на Тверской земле открыт монумент советским солдатам. Они шли в бой, чтобы мы работали, любили, созидали. Гордились Россией, страной уникальной цивилизации и великой культуры», — отметил президент Владимир Путин в своём обращении к жителям России, с которым он выступил на фоне мемориала.

Мемориал посвящён советским воинам, погибших в ходе кровопролитных боев подо Ржевом 1942−1943 годов. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На насыпном кургане установлена скульптура, изображающая Советского солдата, из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн. На стальных плитах нанесены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества. Мемориальный комплекс является филиалом Музея Победы в Москве.

Отметим, что мемориал строился с 2018 года, завершили его к 9 Мая — именно к 75-летней годовщине Победы изначально планировалось его открыть.