Санкт-Петербург, 30 июня, 2020, 11:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области военные следователи пришли с обысками в офисы, которые связаны с выполнением госзаказов на строительство объектов для Министерства обороны РФ. Уголовное дело, в рамках которого проходят следственные действия, связано с получением взяток. Об этом 30 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказал источник, знакомый с ситуацией.

ИА REGNUM СИЗО

Известно, что уголовное дело возбуждено по факту взяточничества во время строительства объектов Министерства обороны в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях.

Как уточняет издание 47news, в Ленобласти речь идет о строительстве в Лужском районе в военном городке «Луга-3» и поселке Лебяжье Ломоносовского района.

Помимо этого, в городе на Неве и в Ленобласти проходят задержания как сотрудников оборонного ведомства, так и бизнесменов, застройщиков, работавших по его заказам, данный факт также подтвердил источник ИА REGNUM.

В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.