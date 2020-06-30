Санкт-Петербург, 30 июня, 2020, 10:49 — ИА Регнум. В Ленинградской области за сутки выявлено еще 50 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2, выписано 15 выздоровевших и зафиксировано два летальных случая. Об этом 30 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Ленобласть, заболевшие-выздоровевшие на 30 июня 2020 г

Всего с начала пандемии в регионе заразились 4420 человек, выздоровели 4169 жителей, умерли 32 человека.

Ленинградская область находится на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

За последние сутки в России подтверждено еще 6693 случая новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Выздоровели 9220 человек. Также подтверждено 154 летальных случая.

Таким образом, в стране нарастающим итогом зарегистрировано 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 9320 человек, выписаны по выздоровлении по России — 412 650.