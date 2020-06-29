Приштина, Сербия, 29 июня, 2020, 23:26 — ИА Регнум. Глава Косово Хашим Тачи вечером 29 июня обратился с видео-обращением к соплеменникам в Косово, Албании, Прешевской долине в Сербии и Северной Македонии в связи с обвинительным актом Специального трибунала по Косово в собственный адрес. Тачи и его преемника на посту главы Демократической партии Косово Кадри Весели обвиняют в убийстве свыше ста человек, причем не только сербов, но и албанцев, в том числе политических противников.

Facebook.com/HashimThaciOfficial Видеообращение Хашима Тачи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил о решимости немедленно подать в отставку в том случае, если обвинения в его адрес будут подтверждены. При этом Тачи подчеркнул, что он мог делать «ошибки» в годы мира, но никогда не совершал военных преступлений. По его словам, «в темные времена Слободана Милошевича» он «делал то же самое, отвечая на свинец врага свинцом жажды свободы, и никогда не мстил ни одному сербскому гражданину, представителю сообщества рома или албанцу».

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Особо стоит отметить язык обращения — подчеркнуто сентиментальный. Достаточно отметить то, что свою речь Тачи начал со слов «братья и сестры».

Не обошлось и без традиционного реверанса в сторону стратегического партнера — Соединенных Штатов Америки — и (приличия ради) в сторону ЕС.

При этом Тачи подчеркнул, что внимание международного сообщества должно вернуться к преступлениям, совершенным Сербией в ходе Косовского конфликта.