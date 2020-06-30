Москва, 30 июня, 2020, 05:08 — ИА Регнум. Если закон мешает цифровизации, тем хуже для закона. Похоже, что этот принцип не минует российское законодательство, а знание различных подробностей из жизни граждан России будет пущено на подмогу бизнесу. Какие признаки свидетельствуют о возможности такого разворота цифровизаторского наступления, рассказывает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Под присмотром искусственного интеллекта

Вот один из примеров. Проект ПАО «МТС» по медицинской помощи на расстоянии, с помощью телемедицины (а не экстрасенсов) не может быть задействован из-за того, что манипуляции с пациентом «на удаленке» не стыкуются с имеющимся законодательством. Выход, по мнению авторов предложения, прост — надо изъять некоторые требования из Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Продвижение проекта «телеуправляемой» медицины это, возможно, и упростит. Но параллельно может создать соблазнительный пример для прочих, желающих удаленно чего-нибудь продвинуть. Кто знает, какая часть какого закона покажется им лишней…

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Долой ограничения и преграды: обработка личных данных будет без согласия?».