Санкт-Петербург, 29 июня, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опровергает информацию о повторном использовании одноразовых средств индивидуальной защиты медицинскими работниками полевого госпиталя в выставочном комплексе «Ленэкспо», где лечат больных с COVID-19. Об этом 29 июня рассказали в пресс-службе ведомства корреспонденту ИА REGNUM.

Https://www.facebook.com/nuvavilina Скриншот страницы депутата.

О нарушениях, якобы допущенных в «Ленэкспо», сообщила на своей странице в соцсети глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина («Ленэкспо» находится на территории этого МО). По ее данным, медработники, которые трудятся в «грязной зоне», по несколько раз используют одноразовые средства индивидуальной защиты. Чтобы не забыть, когда надевался тот или другой одноразовый «противочумный» костюм, они вынуждены писать даты использования на них маркером.

«Сотрудник получает СИЗ, ставит на нем свое имя, текущую дату и идет в грязную зону выполнять свои обязанности. В конце рабочего дня он вешает СИЗ рядом с остальными одноразовыми помеченными собратьями. В следующую смену сотрудник повторяет процедуру с тем же самым костюмом и т. д. Таким образом, одноразовые СИЗы используются в Ленэкспо как минимум дважды», — утверждает Вавилина.

Однако в комитете по здравоохранению категорически не согласились с этим утверждением.

«СИЗы в госпитале используются однократно в соответствии с существующими требованиями. Написать фломастером можно что угодно, в том числе и с целью провокаций», — подчеркнули в пресс-службе комздрава Петербурга.

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Добавим, в мае сообщалось, что главный врач Госпиталя ветеранов войн, под управлением которого находится госпиталь «Ленэкспо», провел закупку СИЗ на общую сумму более чем в 1 млрд рублей. Этой закупкой заинтересовалось УФАС, которое возбудило антимонопольное дело.