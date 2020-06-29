Москва, 29 июня, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Участниками дистанционного голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России стали более 1 млн граждан. Об этом сообщил 29 июня журналистам руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция

«В дистанционном электронном голосовании приняли участие более 1 млн человек», — заявил он.

Массух отметил, что штаб действовал в том числе в выходные дни, он отслеживает ситуацию с голосованием. Удалённое голосование завершится 30 июня в 20:00 мск, около 1 млн заявлений для него подали жители Москвы, ещё около 140 тыс. заявлений отправили жители Нижегородской области.

Официальный представитель штаба Александр Асафов добавил, что по состоянию на 14:00 мск бюллетени получили почти 886,5 тыс. голосующих в столице. Из них уже проголосовали около 873,3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, онлайн-голосование для жителей Москвы и Нижегородской области началось 25 июня.