Санкт-Петербург, 29 июня, 2020, 13:34 — ИА Регнум. У ответственных граждан России нет причин не прийти на участки и не отдать свой голос на плебисците по поправкам к Конституции. Такого мнения придерживается спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая проголосовала в Петербурге 29 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Урна с бюллетенями

Действующую Конституцию 1993 года Матвиенко назвала «основательной», однако за это время в стране произошли колоссальные изменения, считает спикер Совфеда, как в экономике, так и в политике, и в положении России на международной арене.

«Безусловно, назрела необходимость актуализации Конституции и внесения в нее адекватных реалиям сегодняшнего дня изменений», — заявила Матвиенко.

Напомним, о необходимости корректировок Основного закона президент Владимир Путин объявил в середине января 2020 года. Среди поправок имеются такие, которые добавляют в Конституцию упоминание Бога, статуса русского языка, брака как союза мужчины и женщины, устанавливают приоритет российского права перед международным, усиливают роль Государственной думы и Госсовета, гарантируют индексацию пенсий, а также позволяют Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву вновь баллотироваться на новый президентский срок.

После обсуждения в окончательный вариант вошли «главные, важные поправки, которые нужны», считает Валентина Матвиенко. Она ответила тем, кто указывал на закон, согласно которому голосовать граждане должны по каждой поправке отдельно, а не пакетом.

«Они важны все вместе, не по отдельности», — считает Валентина Матвиенко. «Ценность этих поправок в том, что мы не только фиксируем достигнутый объем социальных гарантий для населения, но прописываем обязательства государства на будущее», — добавила она.

Сенатор призвала граждан проявить ответственность и осознать необходимость участия в голосовании и «выразить свое отношение к этому».

«Судя по предварительной информации, которая стекается, по настроению людей, наши граждане относятся очень ответственно. В силу того, что предложены разные форматы, в ряде регионов — электронное голосование, созданы настолько удобные условия, что нет причин не прийти», — заявила Матвиенко.