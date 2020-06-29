Москва, 29 июня, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Возобновление работы кинотеатров в России запланировано на 15 июля. Об этом заявил на совещании в правительстве РФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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«С 15 июля открываются кинотеатры», — сказал он.

Российские кинотеатры были закрыты в марте из-за ситуации с распространением коронавируса.

По словам Чернышенко, в России возобновляют работу организации, работающие в сфере культуры и туризма.