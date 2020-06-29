Москва, 29 июня, 2020, 11:32 — ИА Регнум. Канал 2×2 совместно с сообществом Young Old запускает всероссийский кастинг под хэштегом #СУПЕРСТАРШИЕ2Х2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают 29 июня в пресс-службе телеканала.

Пресс-служба канала 2х2 #СУПЕРСТАРШИЕ2Х2

В рамках этой инициативы пенсионеры со всей России смогут стать ведущими «Новостей анимации 2×2», а также принять участие в других эфирных проектах канала. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно прочитать на камеру одну из трёх выдуманных новостей об анимации и уложиться в 90 секунд.

Получившийся ролик нужно будет выложить в социальные сети с хэштегом #СУПЕРСТАРШИЕ2Х2. Конкурс продлится с 22 июня по 1 октября 2020 года.

Напомним, 2×2 — это коммерческий телеканал, посвящённый преимущественно «взрослой» анимации. На нём выходят популярные комедийные мультсериалы — например, «Рик и Морти».