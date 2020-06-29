Санкт-Петербург, 29 июня, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Петербурге за последние сутки выявили 219 новых носителей коронавируса. Об этом сообщает 29 июня федеральный оперативный штаб. Это на два случая больше, чем было выявлено днем ранее.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Санкт-Петербург заболевшие-выздоровевшие

Таким образом всего с начала пандемии в городе зафиксировали 23 954 случая заражения.

Выздоровели за это же время в Петербурге 17 056 человек, в том числе 247 петербуржцев выписаны за последние сутки.

Добавим, в городе заметно снизилось число тестирований на коронавирус: за последние 24 часа проверили только 10 тыс. 975 человек. Под медицинским наблюдением находится 2 тыс. 350 горожан, из них 103 в обсерваторе, 1150 — на самоизоляции.