Тверь, 28 июня, 2020, 11:27 — ИА Регнум. 2324 пациента с ранее подтверждённым заражением коронавирусом выписаны с выздоровлением в Тверской области за период пандемии, за последние сутки выписаны четыре человека, сообщили ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе облправительства

Пресс-служба правительства Тверской области Сводка по ситуации с коронавирусом в Тверской области на 28.06.2020

«За сутки выписано 4 человека, выздоровевших после коронавируса. Всего 2324 заболевших излечились от инфекции», — уточнили в правительстве региона.

За последние сутки заражение коронавирусом подтверждено у 53 человек, общее число зараженных достигло 3524.

В регионе уже проведено более 112,8 тыс. тестирований на коронавирус, 750 — за минувшие сутки.