Москва, 28 июня, 2020, 11:04 — ИА Регнум. В настоящее время ситуация, когда в результате снятия ограничительных мер карантинной безопасности может увеличиться количество людей, которые заразились коронавирусом, в столице России не наблюдается. Об этом 27 июня рассказал в эфире телеканала «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.

Mos.ru Сергей Собянин

По словам столичного градоначальника, многие утверждали в момент снятия части ограничительных мер, что отменять карантинные мероприятия ещё преждевременно и вот-вот произойдет что-то ужасное, связанное с SARS-CoV-2.

«Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх (по числу выявляемых зараженных коронавирусом жителей столицы — ред.)», — заявил Собянин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с 23 июня в Москве начался третий этап снятия ограничительных мер безопасности, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, в рамках которого снова начали работать рестораны, фитнесс-центры и детские сады, а также стала возможно использовать городскую инфраструктуру города для отдыха и спорта.