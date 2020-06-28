Москва, 28 июня, 2020, 09:14 — ИА Регнум. В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета почти на триллион больше средств, чем в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные бюджета ПФР на 2021 — 2023 годы.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета 4,12 трлн рублей. При этом министерство финансов предлагает зафиксировать бюджетные расходы 2021 года на уровне 19,7 триллионов рублей. То есть 21% всего федерального бюджета пойдет в ПФР.

В 2019 году этот показатель равнялся 18%.

При этом в 2021 году общий бюджет ПФР составит 9,67 трлн рублей.

Такой высокой доли трансфера из бюджета в ПФР не было с 2017 года.