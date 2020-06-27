Тверь, 27 июня, 2020, 11:28 — ИА Регнум. 141 пациент выписан с выздоровлением после коронавируса за минувшие сутки в Тверской области, сообщили ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Сводка по коронавирусу на 27 июня

Число новых подтверждённых случаев заражения в регионе за сутки составило 52, таким образом, суточное число выздоровевших от коронавируса почти в три раза превысило число новых носителей.

Всего в регионе после инфекции выздоровели 2320 человек, общее число заразившихся — 3471. На данный момент 1084 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Во многих случаях заражение протекает бессимптомно. 67 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.