Москва, 27 июня, 2020, 14:42 — ИА Регнум. До последнего времени лидером по подозрительности к гражданам России среди европейских стран считалась Польша. Почему вдруг Венгрия решила предъявить слабо обоснованные претензии гражданину России, разбирался редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

По заявлению самого гражданина России Дмитрия Ефуни, он никогда не давал повода для той реакции, которую продемонстрировали венгерские спецслужбы, объявив его «угрозой национальной безопасности» Венгрии. Дмитрий готов бороться за свои права, тем более что его больной дочери не рекомендовано врачами менять место жительство.

А ретивые венгерские спецслужбы хотят закрыть для него въезд в ЕС целиком. Здесь речь идет уже о решении, которое может квалифицироваться как антигуманное. Смогут ли российские консульские службы помочь Ефуни и его семье?

Читайте статью Станислава Стремидловского «За что Будапешт высылает россиянина с больной лейкемией дочерью?».