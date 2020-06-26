Санкт-Петербург, 26 июня, 2020, 14:53 — ИА Регнум. Метростроители Петербурга начали прокладку второго перегонного тоннеля Красносельско-Калининской линии. Об этом сообщает 26 июня компания-подрядчик «Метрострой».

Metrostroy-spb.ru «Метрострой — городу»

Речь идет о тоннеле между еще не построенной станцией «Казаковская» и будущей дублирующей станцией «Обводный канал-2».

«Хорошие новости с Красносельско-Калининской линии. В монтажной камере на 843 шахте завершается установка временных полуколец проходческим щитом КТ-1−5,6, а это значит, что совсем скоро начнется полноценная проходка второго перегона на участке «Казаковская» — «Путиловская», — заявляют в компании.

В начале июня на строящемся участке ККЛ появился второй проходческий щит. Первый уже соорудил перегон между станциями и сегодня ставит кольца в будущей соединительной ветке к «Нарвской». Теперь же бригада управления механизации сдала второй щит в работу и приступила к установке временных колец.

«На сегодняшний день 6 из 7 полуколец уже установлено, щит начал врубаться в грунт. После того, как последнее полукольцо будет на месте, начнется, собственно, проходка тоннеля от монтажной камеры 843 шахты до шахты 845 бис», — пояснили в «Метрострое».

При этом, как отмечают сотрудники предприятия, наклонный ход на «Казаковской» все еще не завершен, а на «Путиловской» — не начат.

Напомним, первый этап коричневой ветки от «Казаковской» до «Путиловской» введут в эксплуатацию не ранее 2023 года. За проектирование Петербург заплатит московской компании «Метрогипротранс» почти 1 млрд рублей. Второй участок откроют для пассажиров не раньше 2026−2027 года. Между станциями «Казаковская» и «Сосновая Поляна» также должны разместиться «Брестская», «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе». Они будут пропускать по 40 пар поездов в час.