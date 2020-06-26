Петергоф, Санкт-Петербург, 26 июня, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Государственный музей-заповедник «Петергоф» анонсировал долгожданное открытие после снятия ограничений, введенных в из-за пандемии коронавирусной инфекции. С пятницы, 3 июля, музей-заповедник распахнет свои двери для посетителей. Об этом сообщается на сайте ГМЗ.

ГМЗ «Петергоф» Петергоф, Большой каскад

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Таким образом, с 3 июля 2020 для посетителей открываются Нижний фонтанный парк, парк Александрия и парки Ораниенбаума, также входящие в структуру ГМЗ «Петергоф».

"Подробности нового режима работы музея-заповедника в ближайшее время будут опубликованы на сайте», — уточнили в ГМЗ.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM источник в музее-заповеднике, ожидается, что первое время после открытия экскурсионное обслуживание посетителей будет проводиться только для организованных групп по предварительному заказу.

Напомним, что обычные парки Петербурга откроются для горожан в воскресенье, 28 июня.