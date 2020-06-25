Санкт-Петербург, 25 июня, 2020, 18:22 — ИА Регнум. Уставный суд Санкт-Петербурга принял к рассмотрению запрос депутатов Законодательного собрания о законности взимания штрафов с граждан за отсутствие масок и перчаток в общественных местах, а также в целом о полномочиях Смольного устанавливать некие «правила поведения» для жителей во время пандемии, то есть «режима повышенной готовности».

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в метро Петербурга

Запрос в Уставный суд, который, к слову, собираются упразднить в случае принятия поправок к Конституции, подписали беспартийные депутаты Заксобрания Максим Резник и Михаил Амосов, «яблочник» Борис Вишневский, «эсер» Алексей Ковалев и представитель КПРФ Александр Рассудов.

Суду потребовался почти месяц, чтобы решить, будет ли он рассматривать дело: заявление было подано 27 мая, в суд оно поступило, как сообщается, только 2 июня.

По мнению заявителей, поправки к закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», которые дали Смольному полномочия устанавливать обязательные «правила поведения», содержат неопределенность, что может привести к произволу и нарушению прав горожан.

Сам термин «правила поведения» никак не закреплен законодательно, границы этих ограничений и запретов, которые Смольный может установить, никак не прояснены, указывают депутаты.

Они подчеркивают, что, согласно Конституции РФ, ограничения прав и свобод человека допускаются только на основании федерального закона. «Совершенно очевидно, что даже временный запрет на осуществление экономической деятельности является серьезным ограничением конституционных прав граждан», — полагают депутаты.

Неопределенность они видят и в штрафах за нарушение масочно-перчаточного режима: термин «средство индивидуальной защиты» никак не раскрывается, в законодательстве его тоже нет. Отсюда не ясно, обязаны ли граждане носить медицинские респираторы, макси и перчатки, и является ли нарушением отсутствие маски при наличии перчаток, и наоборот.

Таким образом, указывает суд, заявители просят его проверить, соответствует ли Уставу Петербурга пункт о-10 статьи 7 городского закона №514−76, а также пункт 2−20 постановления правительства Петербурга №121 и пунктов 2 и 3 статьи 86−1 городского закона №273−70.

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