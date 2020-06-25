Киев, 8 марта, 2024, 03:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в четверг, 7 марта, провёл в Киеве встречу с главой министерства обороны Великобритании Грантом Шаппсом. Об этом Зеленский сообщил в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«В ходе встречи с государственным секретарём Великобритании по обороны Грантом Шаппсом обсудили положение оборонного сотрудничества между нашими странами», — указал Зеленский.

По его словам, в ходе переговоров в первую очередь обсуждались возможности усиления средств противовоздушной обороны, а также потребности Вооружённых сил Украины в дальнобойной вооружения и боеприпасах. Кроме того, одной из тем беседы стало совместное производство оружия.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник заместитель главы минобороны Великобритании Джеймс Хиппи в письме теневому министру обороны от оппозиционной Лейбористской партии Джону Хили заявил о намерении Лондона закупить за рубежом артиллерийские снаряды для последующей их передачи Украине. Боеприпасы, которые войдут в пакет помощи на 245 миллионов фунтов, планируется передать Киеву в период с 6 апреля 2024 по 5 апреля 2025 года.

Ранее Россия направила ноту странам НАТО в связи с поставками Украине летального вооружения. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для украинских войск, являются законной целью для Вооружённых сил России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поддержка Украины западными союзниками никак не изменит ход специальной военной операции. Кроме того, поставки вооружений киевскому режиму лишь истощат ресурсы стран.