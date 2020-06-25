Санкт-Петербург, 25 июня, 2020, 17:16 — ИА Регнум. Особенно популярный в пандемию парк имени 300-летия Санкт-Петербурга обнесли дополнительным забором, чтобы люди не смогли проникнуть на его территорию и пройти на пляж. Об этом 25 июня сообщили в социальных сетях очевидцы.

Vk.com/spb_today Забор вокруг парка 300-летия Санкт-Петербурга обнесли решеткой (цитата группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»)

Напомним, согласно распоряжению губернатора Петербурга, на время пандемии коронавируса, для пресечения угрозы распространения инфекции, гулять в парках Северной столицы запрещено. Несмотря на установленный запрет, многие жители города его нарушают. В аномально жаркое лето петербуржцы предпочитают пролезть через отодвинутые прутья ограды парка, чтобы приблизиться к Финскому заливу, не выезжая за пределы города, и позагорать на пляже.

«Ты не пройдёшь!, — гласит подпись к фото. — В парке 300-летия усилили ограду, от одичавших гуляк. Поможет, не?».

Отметим, ранее губернатор города Александр Беглов заявлял, что он обсудит с главой Роспотребнадзора вопрос открытия парков для горожан. Однако на принятие окончательного решения будет влиять эпидемиологическая ситуация в городе.

Читайте также: Беглов пообещал открытие парков Петербурга

Напомним, аналогичная ситуация наблюдается и в других парках и лесопарках Петербурга, которые официально должны быть закрыты на время действия ограничительных мер. Однако граждане массово нарушают этот запрет.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Северной столице выявлен 221 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, нарастающим итогом, за всё время пандемии в Северной столице зафиксирован 23 071 случай инфицирования. Это поставило город на третью строчку в общероссийском списке, после Москвы и Московской области.