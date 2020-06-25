Санкт-Петербург, 25 июня, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении 36-летнего Александра Давыдова, который обвинялся в убийстве матери и отчима Соловьевых. После решения присяжных, которых не убедили представленные следствием доказательства вины подсудимого, суд вынес оправдательный вердикт. Мужчина освобожден из-под стражи. Об этом 25 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Александр Давыдов оказался на скамье подсудимых по обвинению в двойном убийстве. 21 февраля 2019 года в квартире дома 73 по улице Планерной в Петербурге между ним и его родителями произошел конфликт.

Во время следствия мужчина на камеру давал признательные показания и рассказал, что ссора произошла из-за 88-летней бабушки, которая тяжело болела и за собой ухаживать не могла. Родители жаловались, что они устали от этой ситуации, и озвучили пожелание, чтобы всё это скорее кончилось. Со слов Давыдова, он попросил прекратить об этом говорить, после чего «мать и Иваныч переключились на него».

В результате, по версии следствия, мужчина нанес матери ножом не менее 11 ударов в грудь и живот, после чего та упала и скончалась на месте происшествия. Затем мужчина напал на отчима, нанеся ему не менее четырех ударов ножом в голову и живот. Поняв, что тот еще жив, подсудимый, по данным следствия, добил свою жертву неустановленным тупым предметом, нанеся ему 16 ударов по голове, телу и конечностям.

Уголовное дело рассматривалось присяжными заседателями. Во время демонстрации видеозаписи с признанием, на которой Давыдов в спокойной манере детально рассказал о произошедшем и показал место, куда выбросил улики, подсудимый заявил суду, что он дал признание под давлением сотрудников правоохранительных органов.

В итоге присяжные заседатели голосами 5 к 3 признали, что обвиняемый непричастен к совершенному преступлению, после чего суд, на основании вердикта присяжных, вынес оправдательный приговор. Подсудимый был выпущен из-под стражи в зале суда еще 18 июня, после решения присяжных.

В судебной пресс-службе отметили, что это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении Александра Давыдова по обвинению в насильственном преступлении. В 2004 году Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил его к 8,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за покушение на убийство случайной знакомой и хищение у нее денег.

Как было установлено следствием и судом 16 лет назад, будучи солдатом-срочником, Давыдов ранним утром 17 марта 2004 года на Казанской площади на почве внезапно возникшей личной неприязни схватил шею женщины со спины удушающим приемом, повалил на землю и нанес ей несколько ударов штык-ножом в шею и один в промежность. После чего похитил у нее 1205 рублей.

«Данная судимость у Давыдова погашена и, в соответствии с нормами УПК РФ, в процессе по убийству Соловьевых не исследовалась», — отметили в суде.