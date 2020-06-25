Санкт-Петербург, 25 июня, 2020, 12:57 — ИА Регнум. Петербургский международный аэропорт «Пулково» ожидает двукратного сокращения пассажиропотока по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил 25 июня генеральный директор управляющей компании аэропорта Леонид Сергеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

По словам Сергеева, до пандемии коронавируса предполагалось, что в мае 2020 года «Пулково» будет обслуживать по 60 тыс. пассажиров в сутки, но в итоге аэропорт обслуживал только по 5 тыс. человек. То есть пассажиропоток в мае упал в 12 раз по сравнению с 2019 годом.

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При этом курорты Краснодарского края сдвинули открытие сезона на 21 июня, а крымские — на 1 июля, что повлияло на пассажиропоток уже сейчас.

«Мы увидели сразу же скачок до 10 тысяч [пассажиров в сутки] в начале июня. Потом рекорд был в 19 тысяч. И мы ожидаем, что, когда все курорты откроются, наверное, эта цифра приблизится к 30 тысячам. Это всё равно будет вполовину меньше, чем было в прошлом году, но мы также видим, что это в большей степени связано с тем, что люди не могли планировать свой отпуск — на это нужен по крайней мере месяц», — считает Леонид Сергеев.

Он добавил, что гражданам мешает сразу отправиться в поездку то, что многие отели при заселении требуют справки об отсутствии коронавируса. В Петербурге же стоимость такого теста в частных лабораториях может достигать 5 тыс. рублей.

«Это уже такой полубизнес. И когда люди найдут возможность сделать отпуск нормальным по деньгам, думаю, что пассажиропоток вырастет еще раз. Это происходит скачками. Я сам для себя пытался организовать отпуск, вижу, что в принципе в Крым можно попасть, но почти все эконом-варианты уже разобраны», — сказал Сергеев.

Он предполагает, что по итогам года пассажиропоток аэропорта «Пулково» будет вдвое ниже показателя 2019 года, то есть составит около 10 млн человек.

«На июль-август боюсь загадывать. Это также связано с заграницей — мы большой международный хаб, много людей прилетает из-за границы. Но мы думаем, что открытие заграницы будет ближе к сентябрю: сначала заполнят наши курорты, нашу экономику восстановят, а потом уже будут думать про остальные экономики мира», — заметил Сергеев.