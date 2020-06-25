Москва, 25 июня, 2020, 12:29 — ИА Регнум. Заседания Бюро и Постоянной комиссии ПАСЕ пройдут в Греции в формате офлайн, летняя сессия ПАСЕ отменяется из-за коронавируса, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Adrian Grycuk Зал заседаний ПАСЕ

«Сегодня в ходе онлайн-заседания Бюро ПАСЕ решилась судьба летней сессии Ассамблеи, которая изначально должна была пройти в эти дни, но уже в апреле в связи со сложной эпидемиологической ситуацией стало понятно, что она переносится на более позднюю дату. В итоге проводиться она не будет», — сообщил Толстой в Facebook.

Следующие заседания Бюро и Постоянной комиссии уже в формате офлайн пройдут в Греции в сентябре, речь пойдет о подготовке осенней сессии ассамблеи, намеченной на начало октября, отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сессия ПАСЕ должна была состояться 30 апреля, но ее перенесли на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Решение о проведении сессии в октябре будет принято в сентябре.