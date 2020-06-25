Санкт-Петербург, 25 июня, 2020, 12:02 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт «Пулково» вернется к круглосуточному режиму работы как минимум с 1 июля 2020 года. Об этом сообщил 25 июня генеральный директор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

«Мы, когда закрывались, думали, ничего не произойдет. А сейчас все просят: «Открывайте ночь, открывайте ночь». Поэтому практически уже, наверное, не имеет смысла его держать четыре часа закрытым», — сказал Сергеев.

Он предположил, что режим работы изменится примерно через неделю.

«1 июля мы его точно весь откроем в обычном режиме», — подчеркнул он.

Напомним, из-за коронавирусных ограничений и сопутствующего резкого снижения пассажиропотока «Пулково» перестал работать ночью с 10 апреля. Сейчас аэровокзал закрывает двери в 23:00, до 01:00 работает только на выход, вход открывается с 05:30.