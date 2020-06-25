Аэропорт «Пулково» вновь станет круглосуточным к 1 июля
Санкт-Петербург, 25 июня, 2020, 12:02 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт «Пулково» вернется к круглосуточному режиму работы как минимум с 1 июля 2020 года. Об этом сообщил 25 июня генеральный директор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы, когда закрывались, думали, ничего не произойдет. А сейчас все просят: «Открывайте ночь, открывайте ночь». Поэтому практически уже, наверное, не имеет смысла его держать четыре часа закрытым», — сказал Сергеев.
Он предположил, что режим работы изменится примерно через неделю.
«1 июля мы его точно весь откроем в обычном режиме», — подчеркнул он.
Напомним, из-за коронавирусных ограничений и сопутствующего резкого снижения пассажиропотока «Пулково» перестал работать ночью с 10 апреля. Сейчас аэровокзал закрывает двери в 23:00, до 01:00 работает только на выход, вход открывается с 05:30.