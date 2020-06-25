Владивосток, 25 июня, 2020, 11:00 — ИА Регнум. В день старта голосования по поправкам к Конституции РФ 25 июня во Владивостоке появился необычных избирательный участок. Исполнить свой гражданский долг избирателям предложили прямо во дворе дома в багажнике автомобиля.

Mad Shaman В багажнике

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Власти региона предупреждали, что будет организовано голосование по поправкам к Конституции на свежем воздухе, что во дворах будут работать выездные избирательные участки. Как именно это будет организовано, жители Владивостока смогли увидеть уже в первый день голосования 25 июня.

Видео на своей странице в FB разместил общественник Кирилл Батанов. На нём видно, как у дома №48 по улице Русской припаркована иномарка с распахнутым багажником, на котором разместили табличку УИК №838.

«Раньше УИК был в школе, теперь в машине. Мы, когда подъехали, сначала подумали, торгуют семечками, что ли, но это у нас избирательный участок такой», — прокомментировал автор видео.

https://www.facebook.com/KirirllBatanov/videos/1566303210213919/

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 25 июня открылись для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков. Губернатор Приморья Олег Кожемяко проголосовал на избирательном участке № 727 во Владивостоке.