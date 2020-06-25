Москва, 25 июня, 2020, 10:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 7113 носителей коронавируса. Об этом сообщает 25 июня оперативный штаб Москвы.

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Новые случаи зафиксированы в 82 регионах. За сутки умерли 92 человека, выздоровели более 6,3 тыс. человек.

Лидером остаётся Москва, однако разрыв с другими регионами продолжает сокращаться — 885 новых случаев. В Подмосковье — 467, в ХМАО — 319, Петербурге — 221, Нижегородской области — 217, Иркутской области — 209.

Всего в России с начала распространения вируса выявили 613 994 случая заражения. Умерли 8605 человек, выздоровели более 375 тыс. человек.