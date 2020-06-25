Санкт-Петербург, 25 июня, 2020, 10:34 — ИА Регнум. В Петербурге за последние сутки — в среду, 24 июня — выявлен 221 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 25 июня в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Санкт-Петербург, заболевшие-выздоровевшие

Почти столько же случаев было выявлено в предыдущие двое суток — 218 случаев за 23 июня и 220 — за 22 июня.

Таким образом, нарастающим итогом, за всё время пандемии в Северной столице зафиксирован 23 071 случай инфицирования. Это поставило город на третью строчку в общероссийском списке, после Москвы и Московской области.

Из числа заразившихся выздоровели 15 100 человек, в том числе 589 пациентов выписаны за последние сутки.

По данным на 25 июня, в Петербурге скончался от COVID-19 за всё время 961 человек, в том числе 19 — за последние сутки.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 613 994 случаев (+1,2% за сутки) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлении 375 164 человека. Умерли 8605 человек.