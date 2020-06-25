Санкт-Петербург, 25 июня, 2020, 10:37 — ИА Регнум. В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом, при этом 55 человек вылечились от COVID-19 и выписаны. Об этом 25 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Ленобласть, заболевшие-выздоровевшие

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусной инфекцией заразились 4170 человек. Выздоровели 4105 человек. 27 жителей региона умерли от COVID-19.

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Всего в стране за последние сутки подтверждено 7113 случаей новой коронавирусной инфекции в 82 регионах. Также за сутки зафиксировано 92 летальных случая. Кроме того, из российских больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписано 6342 человека.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 613 994 заболевших в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончались 8605 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 375 164 человек.