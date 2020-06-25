Улан-Удэ, 25 июня, 2020, 07:58 — ИА Регнум. В Улан-Удэ выявили новый очаг коронавируса в больнице скорой медицинской помощи. В неврологическом отделении медицинского учреждения, по данным регионального управления Роспотребнадзора, подтвердили 14 случаев заражения.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Подробностей о работе больницы после вспышки пока нет.

Добавим, что всего за минувшие сутки в республике коронавирус выявили у 44 человек. Таким образом, общее количество подтверждённых случаев достигло 2775. Из числа заболевших, как сообщало ИА REGNUM, выписаны из больниц с выздоровлением 1885 человек. Умерли к настоящему моменту 19 пациентов.

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