Москва, 25 июня, 2020, 06:27 — ИА Регнум. Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов. Об этом сообщает источник в отрасли, передает «Коммерсантъ».

Самолёт в небе

Сообщается, что Нерадько предложил возобновить воздушное сообщение со странами в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учётом договорённостей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации», — сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.

В ведомстве отметили, что вопросом авиасообщения со странами занимаются одновременно МИД, Росавиация и Роспотребнадзор.

Как 25 июня сообщало ИА REGNUM, Госдеп вернется к заявкам на вылет из страны, которые были приостановлены из-за эпидемии.