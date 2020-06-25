Банк «Траст» банкротит бывшего топ-менеджера банка «Открытие»
Москва, 25 июня, 2020, 03:45 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 20 августа 2020 года приступит к рассмотрению банкротного иска банка «Траст» к бывшему топ-менеджеру другого банка — ПАО «Финансовая корпорация «Открытие» Николаю Яровому. Иск к производству принят судьёй Палкиной, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление поступило в суд 10 июня 2020 года. В качестве кандидатуры финансового управляющего предлагается член ассоциации арбитражных управляющих СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих». Подробности спора пока неизвестны.
Между тем решением суда по другому делу в феврале 2019 года с бывшего старшего вице-президента банка «Открытие» Ярового самим банком было взыскано 26 млн рублей, который были выплачены в августе 2017 года, как премия «за особые достижения в первом полугодии 2017 года на основании приказа председателя правления ПАО Банк «ФК Открытие» Данкевича Е. Л.
Для справки: банк непрофильных активов «Траст» был создан в 2018 году на базе санируемых финансовых организаций. Финансовый институт учреждён ЦБ РФ для оздоровления банковской системы.
Напомним, банк «Открытие», созданный в декабре 1992 года, проходил процедуру финансового оздоровления с 2017 года. В 2018 году серией исков администрация потребовала с бывших топ-менеджеров возврата премий и бонусов.