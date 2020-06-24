Йошкар-Ола, 24 июня, 2020, 15:17 — ИА Регнум. В Марий Эл в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы 24 июня 1945 года состоялось торжественное прохождение войск Йошкар-Олинской ракетной дивизии.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

В мероприятии приняли участие 1,2 тыс. военнослужащих дивизии, впервые в этом году в состав парадного расчёта плац-концерта были включены женщины-военнослужащие, сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

Во главе колонны торжественного марша прошла Знамённая группа и парадный расчёт военнослужащих в военной форме образца 1943 года со штандартами фронтов Великой Отечественной войны.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

После пешей колонны шествие продолжилось прохождением военной техники.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

Перед трибунами проехало Орудие Победы — 76-мм дивизионная противотанковая пушка образца 1942 года ЗиС-3, ставшая самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

В этом году торжественную церемонию также украсили машины обеспечения боевого дежурства, машины инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», бронеавтомобиль «Выстрел», бронетранспортёры, новейший образец ракетного комплекса — межконтинентальная баллистическая ракета «ЯРС».

Пресс-служба правительства Марий-Эл

В завершение мероприятия выступили военнослужащие контрактной службы, которые под аккомпанемент военного оркестра показали образцовое выполнение строевых приемов с оружием в движении и на месте в соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил РФ.

Участников парада приветствовал глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

«Наш священный долг — сохранить память о каждом, кто внёс свой вклад в разгром нацизма и на их примере воспитывать мужество и патриотизм у нашей молодёжи… Военнослужащие Йошкар-Олинского гарнизона равняются на подвиги ветеранов, достойно защищая Родину», — подчеркнул глава региона.

Прямая трансляция праздничного мероприятия была доступна к просмотру всем жителям и гостям республики на телеканалах ОТР, ГТРК «Марий Эл» и МЭТР.

ИА REGNUM напоминает, почти каждый четвертый житель Марий Эл с оружием в руках защищал Родину. На фронт из республики ушли 142 537 человек, 74 878 человек погибли на поле брани, пропали без вести, умерли от ран, полученных в боях.

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