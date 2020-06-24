Санкт-Петербург, 24 июня, 2020, 14:14 — ИА Регнум. После окончания парада Победы в Петербурге днем 24 июня состоялось шествие пеших парадных расчетов Западного военного округа от Дворцовой площади до Садовой улицы, а также масштабный мотопробег байкеров. Эти события увидели порядка 20 тыс. петербуржцев и гостей города.

Дарья Драй ИА REGNUM Мотоциклисты на Невском проспекте

Шествие военных после парада было организовано впервые — по просьбе общественных ветеранских организаций, в связи с тем, что сам военный парад на Дворцовой прошел в закрытом от зрителей режиме из-за сложной эпидемиологической ситуации.

По главному проспекту города прошли 480 военнослужащих ЗВО, в том числе в исторической форме советских солдат времен Великой Отечественной войны, с оружием тех времен, в сопровождении военного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона и барабанщиков Кронштадтского морского военного кадетского корпуса.

Проезд празднично украшенной мотоколонны байкеров собрал 500 членов мотоклубов Северной столицы.

«Несмотря на хорошую погоду, на праздник в центр города пришли немногим более 20 тысяч человек, что принципиально меньше, чем в прошлом году», — с удовлетворением отметили в Смольном, имея в виду приоритет безопасности в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса.